Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor Samu Saiz'ı kadrosuna kattı

Aeda Turan'ın çalıştırıcılığını yaptığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan Samu Saiz'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Eyüpspor'a Hoş Geldin Samu Saiz!
Eyüpspor'umuz, Sivasspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Samu Saiz'ı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Samu Saiz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.
Eyüpspor'a Hoş Geldin Samu Saiz! 🇪🇸 Eyüpspor'umuz, Sivasspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Samu Saiz'ı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Samu Saiz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz. 🪄 pic.twitter.com/prlnvu1dGV— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 16, 2024