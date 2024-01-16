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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor Samu Saiz'ı kadrosuna kattı

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan Samu Saiz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 14:28
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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor Samu Saiz'ı kadrosuna kattı

Aeda Turan'ın çalıştırıcılığını yaptığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan Samu Saiz'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Eyüpspor'a Hoş Geldin Samu Saiz!

Eyüpspor'umuz, Sivasspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Samu Saiz'ı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Samu Saiz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.

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