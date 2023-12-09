Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 0-3 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bandırmaspor 0-3 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor konuk olduğu Bandırmaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 15:52
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Bandırmaspor 0-3 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor deplasmanda Bodrumspor'u 3-0 mağlup etti.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri Joao Amaral, Douglas Tanque, ve Barış Alıcı kaydetti.

Konuk ekibin golcüsü Douglas Tanque 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Puanını 32'ye yükselten Kocaelispor zirve takibini sürdürdü.

Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Candeias'ın pasına hareketlenen Amaral ceza sahası içinde kaleci Gklelios'un solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

33. dakikada Amaral'ın pasında Tanque ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

51. dakikada ceza sahası içinde Amaral'ın pasıyla topla buluşan Barış Alıcı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 0-3

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