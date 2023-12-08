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Altay’da Serkan Afacan dönemi sona erdi

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 16:13
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Altay’da Serkan Afacan dönemi sona erdi

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Afacan ile yaptığımız görüşme sonrasında iyi niyet ve fikir birliği çerçevesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Serkan Afacan ve ekibine hizmetleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezona Ayhan Tuna Üzümcü ile başlayan Altay'da teknik direktörlük görevine daha sonra Djilali Bahloul getirilmişti. Bahloul'un 20 Kasım'da görevinden ayrılmasının ardından 13. haftada takım Serkan Afacan'a emanet edildi.

Afacan yönetimindeki Altay, ligdeki 2 karşılaşmayı da kaybettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Tuna Tarım Kırklarelispor'a yenilerek kupaya veda etmişti.

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