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Trendyol 1. Lig'de 14. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig'te 14. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 17:13
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Trendyol 1. Lig'de 14. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 ARALIK CUMA:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: Alper Akarsu

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

2 ARALIK CUMARTESİ:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Fatih Tokail

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: Burak Olcar

16.00 Boluspor-Eyüpspor: Emre Kargın

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu

3 ARALIK PAZAR:

13.30 Manisa FK-Altay: Gürcan Hasova

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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