Haberler TFF 1.Lig Denizlispor’da Bülent Ertuğrul dönemi sona erdi

Denizlispor’da Bülent Ertuğrul dönemi sona erdi

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü olan Bülent Ertuğrul istifa etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 15:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Denizlispor’da Bülent Ertuğrul dönemi sona erdi

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul istifasını yönetime sundu. İstifası kabul edilen teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında Denizlispor'un başına geçen teknik direktör Bülent Ertuğrul, kulübün önünü açmak istediğini belirterek yönetime istifasını sundu. Yönetim kurulu ise Ertuğrul'un istifasını kabul etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Bülent Ertuğrul ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Yeşil siyahlı ekibin başında 18 maça çıkan teknik direktör Ertuğrul, 13 mağlubiyet yaşarken, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alabildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

DİĞER
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor canlı izle ile Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
Transferde Szymanski bombası! 2 dünya devi...
G.Saray'a süper yetenek! Cimbom bombayı patlatıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kocaeli’nin gözü zirvede
Sakarya’da parola 22
Elektrikli otomobillerde büyük indirim...
BİLSEM BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | BİLSEM 1, 2, 3. sınıf başvuruları ne zaman başlayacak?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a dev gelir! İşte o rakam G.Saray'a dev gelir! İşte o rakam 15:36
İşte Deschamps oyuncuları böyle motive etti! İşte Deschamps oyuncuları böyle motive etti! 15:31
G.Saray'ın yıldızının mafya peşinde! G.Saray'ın yıldızının mafya peşinde! 15:30
Suat Taştan son yolculuğuna uğurlandı! Suat Taştan son yolculuğuna uğurlandı! 15:23
Denizlispor’da istifa kararı! Denizlispor’da istifa kararı! 15:08
Hatayspor'da İstanbul hazırlıkları! Hatayspor'da İstanbul hazırlıkları! 14:48
Daha Eski
ManU'dan Altay paylaşımı! ManU'dan Altay paylaşımı! 14:28
Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları 14:05
Transferde Szymanski bombası! 2 dünya devi... Transferde Szymanski bombası! 2 dünya devi... 13:48
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönmek istiyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönmek istiyor! 13:11
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Muslera... G.Saray'da beklenmedik gelişme! Muslera... 12:52
Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu? Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu? 12:31