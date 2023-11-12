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Erzurumspor FK 3-2 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 18:33
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Erzurumspor FK 3-2 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini Eren Tozlu (2) ve Özgür Sert kaydetti.

Göztepe'nin golleri Taha Altıkardeş'ten geldi.

Göztepe 20 puanda kalırken Erzurumspor FK puanını 16'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci Lig'in 12'nci haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

8'inci dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Sol kanattan Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta Göztepe cezaalanı karıştı. Oluşan karambolde topu son anda önünde bulan Eren Tozlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

17'nci dakikada Erzurumspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Yalçın'ın hatalı geri pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Sefa'nın sert şutunu kaleci Lis kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

21'inci dakikada Erzurumspor FK farkı 2'ye çıkardı. Orhan Ovacıklı'nın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Eren Tozlu, Atınç'tan sıyrıldı ve müsait pozisyondaki Özgür Sert'i gördü. Özgür'ün düzgün vuruşunda kaleci Lis çaresiz kaldı: 2-0.

27'nci dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Yalçın'ın uzun kullandığı taç atışında Atınç topu kafayla penaltı noktasına doğru indirdi. Taha topun gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

İlk yarıyı Erzurumspor 2-1 önde tamamladı.

66'ncı dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yalçın'ın kullandığı köşe vuruşunda altı pasta topa kafayla dokunan Taha topu filelerle buluşturdu: 2-2.

88'inci dakikada Erzurumspor yeniden öne geçti. Savunmadan çıkmaya çalışırken Atınç'ın ayağından topu kazanan Estrella'nn pasında Sefa, Orhan'ı gördü. Orhan da tek pasla Eren Tozlu'yu topla buluşturdu. Eren, sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2.

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