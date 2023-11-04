DİĞER
Adanaspor Kaplan'a emanet
Özhan Polat ile yolları ayıran 1. Lig ekibi Adanaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetimi Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Mustafa Kaplan, takımımızın başına getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Kaplanlar ligde 12 puanla 12. sırada yer alıyor.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.