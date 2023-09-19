Bodrum tam gaz

Trendyol 1. Lig'de 5'inci haftanın kapanış maçında Bodrumspor, deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. 9. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında ceza sahası içine gönderilen top, Sakaryasporlu Rotman'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1. 21'de Sakaryasporlu Sinan Kurt'un vuruşunda top az farkla auta gitti. 74'te atağında ceza sahasında topla buluşan Mohammed, meşin yuvarlığı auta gönderdi.

ŞANLI ÇARE OLAMADI

90+5. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında açılan ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Gökdeniz Bayrakdar topu ağlarla buluşturdu. 0-2. Mücadele bu golle sona erdi ve Bodrumspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, geride kalan 5 haftada üçüncü zaferini elde edip puanını 10'a yükseltti. Sakaryaspor ise yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile galibiyet hasretini dindiremedi. Dört maçtır kazanamayan Tatangalar, 5 puanla 12'inci sırada kaldı.

TAŞDEMİR: ÖNEMLİ GALİBİYET

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Oyuncularımı kutluyorum zor bir deplasmandan çok güzel bir galibiyet aldılar. Geçen seneden beri oynadığımız oyun belli. Bu sezon da yarışın içinde olmak istiyoruz. Bugün zemin dışında her şey iyiydi. Mutluyuz." dedi.