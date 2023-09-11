Göztepe'den Enis bombası

Göztepe'ye transferde piyango vurdu... Kulübün hisselerinin yüzde 70'ini bulunduran ve Southampton'u yöneten Sport Republic şirketi, Ada ekibinde forma giyen Paul Onuachu'yu Trabzonspor'a kiraladı. Sarı-kırmızılılar, bu gelişme üzerine Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan için harekete geçti. Sport Republic'in bordo-mavili kulüple yaptığı görüşmelerde en kısa zamanda sonuca varacağı kaydedildi. Teknik heyetin ısrarcı olduğu 21 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da sezona iyi başladı. 3 maça çıkıp 103 dakika sahada kalan Enis, Süper Lig'de 2 gol attı. Bjelica'nın kadrosunda tutmak istediği Enis için son kararı yönetimin vereceği dile getirildi.