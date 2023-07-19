Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Trendyol 1. Lig'de, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerden Yeni Malatyaspor'un katılamayacak olması nedeniyle 18 takım üzerinden rekabet edilecek.
34 hafta sürecek mücadeleler sonunda, ilk iki takım doğrudan Süper Lig'e yükselirken, bir takım da play-off mücadeleleri sonrası Süper Lig'e katılabilecek. Son üç sırada bulunan takımlar ise 2. Lig'e düşecek.
Mücadeleler 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta başlayacak ve sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta son bulacak. 12 Ocak 2024'te başlayacak ikinci yarı ise, 12 Mayıs 2024'te son bulacak. Ardından play-off serisi ise 3 hafta sürecek.
Türkiye'de 31 Mart 2024'de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 28. hafta müsabakaları, hafta içi 2, 3 ve 4 Nisan 2024'de gerçekleşecek.
İlk kez kullanılan "fikstür anahtarı"
İlk kez kullanılan "fikstür anahtarı" sistemine göre hiçbir takım düzenli olarak başka takımı takip etmeyecek ve takımlar hiçbir zaman üst üste deplasman ya da iç sahada oynayamayacak.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Marka değerimizin çok daha yukarılara çıkmasını arzu ediyoruz"
Kulüp temsilcileri ve TFF yöneticilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol ile tarihi bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki sezon ülkemizin dört bir yanından kulüplerimiz mücadele edecek. İnşallah çok daha çekişmeli, heyecanlı, keyifli bir sezon yaşayacağız. 1. Lig geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana sahne oldu. Takımlar son haftaya üst lige çıkmak için yarıştı ve düşmemek içi son haftaya kadar mücadele etti. 11 Ağustos'ta 61. sezona 'merhaba' diyeceğiz. Hedefimiz, maçların dolu tribünler önünde centilmence oynanması, daha geniş kitlelerce izlenmesi, büyük heyecana sahne olması. Bu sebeple marka değerimizin çok daha yukarılara çıkmasını arzu ediyoruz."
Mehmet Büyükekşi, "1. Lig bizim için Anadolu demek. Futbolun coşkusunun ülkenin her noktasına yayılması demek. Taraftarlık ne kadar güçlü olursa ligimiz de güçlü olur demek." ifadelerini kullanarak, ilk defa bir inovasyon yarışması düzenlediklerini, binlerce başvuru aldıklarını, Anadolu kulüplerinin maçlarına daha fazla seyirci çekmeyi amaçladıklarını ve bu projelerin her birini ayrı ayrı değerlendireceklerini kaydetti.
"DAHA ÇOK YATIRIM ARZU EDİYORUZ"
İsim sponsorluğu anlaşmasının kulüpleri bir miktar rahatlatacağı bilgisini veren Büyükekşi, "Daha çok yatırım arzu ediyoruz. Tüm kulüplerimizin, yönetiminden teknik adamına, taraftarına kadar el ele, omuz omuza vermesi gerekiyor. En önemli görev de taraftarlarımıza düşüyor. Tüm taraftarlara seslenmek istiyorum; taraftar olmadan futbol olmaz, lütfen tribünleri dolduralım. Sizlerin coşkusuyla oynamak her takımı daha da güçlendirecektir." diye konuştu.
TFF olarak adil, şeffaf, eşit bir yönetim anlayışıyla çalıştıkları ve Türk futbolunda güven inşa etme uğraşısı verdiklerine dikkati çeken Büyükekşi, "Futbolumuzu sağlam temellerle yükselmesini istiyoruz. Genç yeteneklerimizden dünya çapında oyuncular çıkarmak istiyoruz. Futbolumuzu daha ileri taşımak için ailemizin ve tüm üyelerimizin katkısı olması gerekiyor. Yeni sezonda bu hedefi ulaşmak için herkesin sorumluluğunu yerine getireceğine inanıyorum. Fikstür çekimi hayırlı olsun. Futbolun tüm güzelliklerinin yaşanacağı bir sezon olmasını temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
İlk yarının fikstürü şöyle:
1. hafta:
Gençlerbirliği-Ümraniyespor
Şanlıurfaspor-Altay
Dyorex Boluspor-Adanaspor
Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor
Kocaelispor-Manisa FK
Erzurumspor FK -Bandırmaspor
Göztepe-Sakaryaspor
Bitexen Giresunspor-Bodrumspor
2. hafta:
Adanaspor-Şanlıurfaspor
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
Ümraniyespor-Göztepe
Bodrumspor-Erzurumspor FK
Çorum FK-Bitexen Giresunspor
Bandırmaspor-Dyorex Boluspor
Eyüpspor-Kocaelispor
Altay-Tuzlaspor
Manisa FK-Ankara Keçiörengücü
3. hafta:
Gençlerbirliği-Bodrumspor
Sakaryaspor-Ümraniyespor
Dyorex Boluspor-Şanlıurfaspor
Ankara Keçiörengücü-Adanaspor
Kocaelispor-Altay
Tuzlaspor-Eyüpspor
Erzurumspor FK-Manisa FK
Göztepe-Çorum FK
Bitexen Giresunspor-Bandırmaspor
4. hafta:
Adanaspor-Kocaelispor
Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK
Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü
Bodrumspor-Ümraniyespor
Çorum FK-Gençlerbirliği
Bandırmaspor-Sakaryaspor
Eyüpspor-Bitexen Giresunspor
Altay-Göztepe
Manisa FK-Tuzlaspor
5. hafta:
Gençlerbirliği-Eyüpspor
Sakaryaspor-Bodrumspor
Ümraniyespor-Çorum FK
Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor
Kocaelispor-Dyorex Boluspor
Tuzlaspor-Adanaspor
Erzurumspor FK-Altay
Göztepe-Bandırmaspor
Bitexen Giresunspor-Manisa FK
6. hafta:
Adanaspor-Erzurumspor FK
Şanlıurfaspor-Kocaelispor
Dyorex Boluspor-Tuzlaspor
Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor
Çorum FK-Sakaryaspor
Bandırmaspor-Gençlerbirliği
Eyüpspor-Ümraniyespor
Altay-Bodrumspor
Manisa FK-Göztepe
7. hafta:
Gençlerbirliği-Manisa FK
Sakaryaspor-Eyüpspor
Ümraniyespor-Bandırmaspor
Bodrumspor-Çorum FK
Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü
Tuzlaspor-Şanlıurfaspor
Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor
Göztepe-Adanaspor
Bitexen Giresunspor-Altay
8. hafta:
Adanaspor-Bitexen Giresunspor
Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği
Dyorex Boluspor-Göztepe
Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor
Kocaelispor-Erzurumspor FK
Bandırmaspor-Çorum FK
Eyüpspor-Bodrumspor
Altay-Ümraniyespor
Manisa FK-Sakaryaspor
9. hafta:
Gençlerbirliği-Altay
Sakaryaspor-Adanaspor
Ümraniyespor-Manisa FK
Bodrumspor-Bandırmaspor
Çorum FK-Eyüpspor
Tuzlaspor-Kocaelispor
Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü
Göztepe-Şanlıurfaspor
Bitexen Giresunspor-Dyorex Boluspor
10. hafta:
Adanaspor-Ümraniyespor
Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor
Dyorex Boluspor-Bodrumspor
Ankara Keçiörengücü-Göztepe
Kocaelispor-Gençlerbirliği
Tuzlaspor-Erzurumspor FK
Eyüpspor-Bandırmaspor
Altay-Sakaryaspor
Manisa FK-Çorum FK
11. hafta:
Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor
Sakaryaspor-Şanlıurfaspor
Ümraniyespor-Tuzlaspor
Bodrumspor-Manisa FK
Çorum FK-Ankara Keçiörengücü
Bandırmaspor-Altay
Eyüpspor-Adanaspor
Göztepe-Kocaelispor
Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK
12. hafta
Adanaspor-Gençlerbirliği
Şanlıurfaspor-Ümraniyespor
Dyorex Boluspor-Sakaryaspor
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor
Kocaelispor-Çorum FK
Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor
Erzurumspor FK-Göztepe
Altay-Eyüpspor
Manisa FK-Bandırmaspor
13. hafta:
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü
Sakaryaspor-Erzurumspor FK
Ümraniyespor-Dyorex Boluspor
Bodrumspor-Adanaspor
Çorum FK-Altay
Bandırmaspor-Şanlıurfaspor
Eyüpspor-Manisa FK
Göztepe-Tuzlaspor
Bitexen Giresunspor-Kocaelispor
14. hafta:
Adanaspor-Çorum FK
Şanlıurfaspor-Bodrumspor
Dyorex Boluspor-Eyüpspor
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor
Kocaelispor-Ümraniyespor
Tuzlaspor-Bandırmaspor
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği
Göztepe-Bitexen Giresunspor
Manisa FK-Altay
15. hafta:
Gençlerbirliği-Göztepe
Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor
Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü
Bodrumspor-Tuzlaspor
Çorum FK-Erzurumspor FK
Bandırmaspor-Kocaelispor
Eyüpspor-Şanlıurfaspor
Altay-Dyorex Boluspor
Manisa FK-Adanaspor
16. hafta:
Adanaspor-Altay
Şanlıurfaspor-Çorum FK
Dyorex Boluspor-Manisa FK
Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor
Kocaelispor-Bodrumspor
Tuzlaspor-Sakaryaspor
Erzumspor FK-Ümraniyespor
Göztepe-Eyüpspor
Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği
17. hafta:
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Sakaryaspor-Kocaelispor
Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor
Bodrumspor-Göztepe
Çorum FK-Dyorex Boluspor
Bandırmaspor-Adanaspor
Eyüpspor-Erzurumspor FK
Altay-Ankara Keçiörengücü
Manisa FK-Şanlıurfaspor