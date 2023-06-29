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Pendikspor Oltan Karakullukçu ve Erhan Kara ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, 2 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 17:49
Pendikspor Oltan Karakullukçu ve Erhan Kara ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, takımdan ayrılan Oltan Karakullukçu ve Erhan Kara için teşekkür mesajı paylaştı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, takımdan ayrılan forvet oyuncusu Oltan Karakullukçu ve sol bek Erhan Kara için teşekkür mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki sezon üst üste Pendiksporumuzla şampiyonluk yaşayan Erhan Kara'ya emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!

Pendiksporumuzla şampiyonluk yaşayan Oltan Karakullukçu'ya Pendikspor'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon İstanbul ekibiyle 20 maça çıkan 28 yaşındaki Erhan Kara, gol yada asist katkısı üretemedi. 31 yaşındaki Oltan Karakullukçu ise 12 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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