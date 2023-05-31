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EYÜPSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Eyüpspor ile Bodrumspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için play-off yarı finelinde karşı karşıya gelecek. Eyüpspor, Sakaryaspor'u, Bodrumspor ise Göztepe'yi eleyerek play-off yarı finaline yükselmişti. Eyüp Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:20
EYÜPSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor ile Bodrumspor play-off yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Eyüpspor - Bodrumspor maçı CANLI İZLE

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