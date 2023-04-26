Haberler TFF 1.Lig 4 dörtlük zirve

4 dörtlük zirve

Karadeniz ekibi, cumartesi günü Pendik’i de yenerse galibiyet serisini 4 maça çıkaracak. Süper Lig’e çıkmak için sadece 1 puan yeterli olacak...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
4 dörtlük zirve

Şampiyon Samsunspor'un ardında 2. sırada yer alan ve Süper Lig'e doğrudan çıkmak için ince hesaplar yapan Rizespor, bu haftaki Pendikspor sınavına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Rizespor, 3. basamakta yer alan rakibini yenmesi durumunda sezonu 2. bitirmek için büyük avantaj yakalayacak ve bitime 3 hafta kala puan farkını 8'e yükseltecek. Böylece son haftalarda Süper Lig'e çıkması son 1 beraberlik yeterli olacak.

ARTIK OYUN DEĞİL PUAN ZAMANI

Teknik direktör Bülent Korkmaz, deplasmandaki maçta 3 puandan başka sonuç düşünmediklerini söyleyip "Pendik maçından istedğimiz skoru almamız şart. Bunu da başaracağız. Artık iyi oyun değil tamamen sonuç odaklıyız. Süper Lig'e çıkacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Taraftarımız da desteğini bizden esirgemesin " ifadesini kullandı.
Takımın 14 golle en skorer ismi olan Yannick Bolasie de Pendikspor maçında yine skor üretmek istediğini belirterek "Süper Lig yolunda amacımıza ulaşacağız" dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Wout Weghorst’un yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam: Beşiktaş’ın eski yıldızı Süper Lig’e geri dönüyor…
Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkının görüntüleri ortaya çıktı! Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu...
Jesus için bomba iddia: Olaylı bir veda...
G.Saray'da ince hesap! Derbileri kaybederse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kısa kısa
40 yıl sonra tekerrür!
Altın fiyatları canlı kur takibi!
EYT kısmi emeklilik şartları neler?
ORAJ NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! 00:58
R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! 00:58
F.Bahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu F.Bahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu 23:48
G.Saray'a Icardi müjdesi! G.Saray'a Icardi müjdesi! 23:48
Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! 23:55
Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! 00:06
Daha Eski
Gomis görüşmesi ortaya çıktı! İşte verilen karar Gomis görüşmesi ortaya çıktı! İşte verilen karar 23:47
"Taraftarın saçlarındaki beyaz artıyor" "Taraftarın saçlarındaki beyaz artıyor" 23:48
Icardi Arjantinli yıldızı G.Saray'a getiriyor! Icardi Arjantinli yıldızı G.Saray'a getiriyor! 23:48
G.Saray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! G.Saray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! 23:48
F.Bahçe'de yönetim 4 yıldızın peşinde F.Bahçe'de yönetim 4 yıldızın peşinde 23:48
Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon F.Bahçe! Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon F.Bahçe! 23:48