4 dörtlük zirve

Şampiyon Samsunspor'un ardında 2. sırada yer alan ve Süper Lig'e doğrudan çıkmak için ince hesaplar yapan Rizespor, bu haftaki Pendikspor sınavına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Rizespor, 3. basamakta yer alan rakibini yenmesi durumunda sezonu 2. bitirmek için büyük avantaj yakalayacak ve bitime 3 hafta kala puan farkını 8'e yükseltecek. Böylece son haftalarda Süper Lig'e çıkması son 1 beraberlik yeterli olacak.



ARTIK OYUN DEĞİL PUAN ZAMANI

Teknik direktör Bülent Korkmaz, deplasmandaki maçta 3 puandan başka sonuç düşünmediklerini söyleyip "Pendik maçından istedğimiz skoru almamız şart. Bunu da başaracağız. Artık iyi oyun değil tamamen sonuç odaklıyız. Süper Lig'e çıkacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Taraftarımız da desteğini bizden esirgemesin " ifadesini kullandı.

Takımın 14 golle en skorer ismi olan Yannick Bolasie de Pendikspor maçında yine skor üretmek istediğini belirterek "Süper Lig yolunda amacımıza ulaşacağız" dedi.