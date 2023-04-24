Haberler TFF 1.Lig Denizli'den acı veda

Denizli'den acı veda

Bodrum'a kaybeden Horozlar, bitime dört hafta kala 2. Lig'e düştü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Denizli'den acı veda

Spor Toto 1. Lig'e veda eden ilk takım Denizlispor oldu. Bodrumspor'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek. Play-off hattında yer alan Bodrumspor ise 31'de Hakan Özmert'in attığı golle kazanarak kritik bir galibiyet elde etti. 55 puana yükselen yeşil-beyazlılar, gelecek hafta G.Birliği'ne konuk olacak.

ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Denizli Teknik Sorumlusu Bülent Ertuğrul, gelecek yıllarda kulübün layık olduğu yere geleceğini söyledi. Zaman vurgusu yapan Ertuğrul, "Mesai harcayıp layık olduğumuz yere geleceğiz" dedi.

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