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Bandırmaspor 2-4 Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor evinde 2-0 öne geçtiği mücadeleyi 3-2 kaybetti ve play-off yolunda ciddi bir yara aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 18:11
Bandırmaspor 2-4 Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Bandırmaspor evinde 2-0 öne geçtiği mücadeleyi 4-2 kaybetti ve play-off yolunda ciddi bir yara aldı.

Bandırmaspor'un gollerini 39. dakikada I.Saponjic ve 58. dakikada Caner Bağ atarken;

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri ise 76. dakikada Muhammed Özhan, 89. dakikada Eren Tozlu, 90. ve 90+14. dakikalarda M.Rosheuvel kaydetti.

Bandırmaspor bu sonuçla 50 puanla 9. sırada yer alırken, Erzurumspor ise 33 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

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