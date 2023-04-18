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Rize tam gaz

Karadeniz ekibi, Bolu'yu yenip kritik bir engeli daha aştı. Çaykur Rizespor, 37 dakika 10 kişiyle mücadele ettiği maçta Boluspor'u Bolasie ve Amilton'un golleriyle devirdi. 60 puana ulaşan yeşil-mavililer ikinci sıraya yerleşti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Rize tam gaz

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda bir engeli daha aştı. Maça hızlı başlayan Karadeniz temslicisi henüz 3'üncü dakikada Amilton'un pasını gole çeviren Bolasie ile 1-0 öne geçti. 44'te ise Alper Potuk'un pasında ilk golün asistini yapan Amilton ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle bitti.


53'TE KIRMIZI GÖRDÜ
Çaykur Rizespor, 53'üncü dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Boluspor daha üstün gözüktü ancak yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. Yeşil-mavililer zorlu deplasmandan galibiyelte dönüp puanını 60'a yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran ve bu maçların 7'sini galibiyetle kapatan Çaykur Rizespor son 5 haftaya iddialı giriş yaptı.


KORKMAZ: BİR ENGELİ DAHA AŞTIK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zorlu bir engeli daha aştıklarını belirterek, "Özellikle ilk yarıda iyi oynadık ve iki gol bulduk. 10 kişi kaldıktan sonra savunmaya çekildik. Önemli bir galibiyet aldık. Süper Lig yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.


BOLUSPOR İÇERDE YOK!
Boluspor dünkü Çaykur Rizespor yenilgisiyle evindeki puan hasretini dindiremedi. Sahasındaki son üç maçı kaybeden kırmızı- beyazlılar, 47 puanla play-off potasından uzaklaştı. Yarenler sıradaki iki maçını Sakarya ve Bandırma ile deplasmanda oynayacak.

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