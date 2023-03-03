Göztepe Boluspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Dyorex Boluspor 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin deprem felaketi nedeniyle özel olarak üretilen siyah formayla sahaya çıktığı müsabakadan önce saygı duruşunda bulundu. Ligde 27 Kasım 2022'de yarıda kalan Altay maçındaki olayların ardından verilen 4 maç seyircisiz oynama cezasını tamamlayan Göztepe'nin taraftarları tribündeki yerlerini aldı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakadan önce üzerinde "Tek tribün, tek yürek. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" yazılı, depremden etkilenen illerin kırmızı renkle belirtildiği Türkiye haritası afişi açtı.
Dyorex Boluspor'da Sait Karafırtınalar'ın yerine göreve gelen teknik direktör Muzaffer Bilazer ilk maçına çıktı.