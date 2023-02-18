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Arda buzları eritti

Altay'da sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan Arda Gezer ile yönetim arasındaki kriz çözüldü. 20 yaşındaki orta sahanın siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık yeni kontrat imzaladığı öğrenildi. Geçen yılı Niğde'de kiralık geçiren Arda, bu sezon Altay formasıyla 10 maçta görev yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Arda buzları eritti
Altay'da sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan Arda Gezer ile yönetim arasındaki kriz çözüldü. 20 yaşındaki orta sahanın siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık yeni kontrat imzaladığı öğrenildi. Geçen yılı Niğde'de kiralık geçiren Arda, bu sezon Altay formasıyla 10 maçta görev yaptı.
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