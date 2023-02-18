Arda buzları eritti

Altay'da sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan Arda Gezer ile yönetim arasındaki kriz çözüldü. 20 yaşındaki orta sahanın siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık yeni kontrat imzaladığı öğrenildi. Geçen yılı Niğde'de kiralık geçiren Arda, bu sezon Altay formasıyla 10 maçta görev yaptı.
Altay'da sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan Arda Gezer ile yönetim arasındaki kriz çözüldü. 20 yaşındaki orta sahanın siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık yeni kontrat imzaladığı öğrenildi. Geçen yılı Niğde'de kiralık geçiren Arda, bu sezon Altay formasıyla 10 maçta görev yaptı.