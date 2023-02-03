Barış Alıcı Samsunspor'da!

Ara transferin hızlı ekibi Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Soner Aydoğdu, Moussa Guel ve Elano Yegen transferiyle dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, G.Birliği'nin başarılı hücumcusu Barış Alıcı'da da mutlu sona ulaştı. 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Barış'ın transferi için kulübüne 4 milyon TL bonservis ücreti ödendi. Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Barış, ". Öncelikli hedefim bu forma altında bu sezon şampiyonluk yaşamak" dedi.