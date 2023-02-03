Haberler TFF 1.Lig Barış Alıcı Samsunspor'da!

Barış Alıcı Samsunspor'da!

Transferde durmak bilmeyen Karadeniz ekibi, G.Birliği’nin 25 yaşındaki sağ kanadı Barış Alıcı’yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Barış Alıcı Samsunspor'da!
Ara transferin hızlı ekibi Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Soner Aydoğdu, Moussa Guel ve Elano Yegen transferiyle dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, G.Birliği'nin başarılı hücumcusu Barış Alıcı'da da mutlu sona ulaştı. 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Barış'ın transferi için kulübüne 4 milyon TL bonservis ücreti ödendi. Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Barış, ". Öncelikli hedefim bu forma altında bu sezon şampiyonluk yaşamak" dedi.
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