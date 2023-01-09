Adis Jahovic'ten Göztepe'ye mesaj var! "Dönmek istiyorum"

Spor Toto 1'inci Lig'in ara transfer döneminde ABD ekiplerinden Colarado Sprins takımından forvet Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göztepe'ye eski golcüsü Adis Jahovic'ten haber geldi.



Sezon başında Bodrumspor'a gidip yeşil- beyazlılarla yollarını devre arası öncesi ayıran 36 yaşındaki oyuncu Göztepe'ye geri dönmek istediğini yönetime bildirdi.



Eski başkan ve yönetim kutulu üyesi Mehmet Sepil'i arayan Kuzey Makedonyalı oyuncunun, "Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum. Takıma katkı veririm. Dönmek istiyorum" dediği ifade edildi.



Yönetimin ise konuyu teknik ekibe bildirdiği, son kararı Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisinin vereceği vurgulandı.