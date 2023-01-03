Keny bombası

SporToto 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Çaykur Rizespor, transferde atağa kalktı. Mavi-yeşilliler, bu kez flaş bir ismi gündemine aldı. Karadeniz ekibinin, Başakşehir forması giyen Philippe Keny'yle ilgilendiği öğrenildi. Pendikspor'un da takipte olduğu 23 yaşındaki Senegalli forvetle görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi. Başakşehir'in sezon başında 1 milyon 200 bin euro ödeyerek Bandırmaspor'dan renklerine bağladığı Keny, son anda bir aksilik olmazsa sezon sonuna kadar kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyecek. Sezon başında Beşiktaş'ın da ilgilendiği genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 2 kez ağları sarstı. Öte yandan Çaykur Rizespor'ur Ankaragücü'nden Şahverdi Çetin ve Sinan Osmanoğlu'nu da listeye eklediği öğrenilirken; görüşmelerin devam ettiği bildirildi.