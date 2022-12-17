Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sakaryaspor 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 18.haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlılar evinde oynadığı karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 18:05 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 18:35
Sakaryaspor 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor evinde Gençlerbirliği'ni Kabongo Kassongo ve Metehan Mert'in kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin tek golünü Barış Alıcı kaydetti.

Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 25'e yükselterek 10. sırada yer aldı.

1. Lig'in dibine demir atan Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Sakaryaspor, kazandığı köşe vuruşunun devamındaki atakta Kabongo Kasongo ile golü buldu. 1-0

26. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Oleksandır Bieliaiev'in pasıyla buluşan Barış Alıcı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

41. dakikada Gençlerbirliği'nde Bieliaiev sağ çaprazdan yaptığı vuruş auta çıktı.

52. dakikada Hurşit Taşçı'nın ceza sahası içerisinden vurduğu top kaleciden döndü.

71. dakikada Burak Süleyman'ın sol kanattan açtığı ortada Kasongo'nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

79. dakikada sol kanattan atak geliştiren Sakaryaspor'da Hurşit Taşçı'nın ortasında, Gençlerbirliği oyuncusu Metehan Mert, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için devlerin kapışması! Bir talip daha çıktı, o rakama sıcak bakıyorlar...
Hakem tepkisi gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray’da Okan Buruk endişesi: Ceza alacak mı? Takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar
F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...
Saıss yolcu! Flaş haberi duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni Malatya sahasında tek golle güldü!
Bodrum'da gol sesi çıkmadı!
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi
Deve gribi nedir, belirtileri nelerdir?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (17 Aralık)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya Şampiyonası’nda Imoco Conegliano finale yükseldi! Dünya Şampiyonası’nda Imoco Conegliano finale yükseldi! 18:41
F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... 18:31
Yeni Malatya sahasında tek golle güldü! Yeni Malatya sahasında tek golle güldü! 18:19
G.Saray HDI Sigorta evinde kayıp! G.Saray HDI Sigorta evinde kayıp! 18:08
Sakaryaspor evinde 3 puanı aldı! Sakaryaspor evinde 3 puanı aldı! 18:04
F.Bahçe HDI Sigorta deplasmanda kazandı! F.Bahçe HDI Sigorta deplasmanda kazandı! 17:51
Daha Eski
Christopher Nkunku Chelsea'de! Christopher Nkunku Chelsea'de! 16:57
F.Bahçe evinde Trabzonspor'u devirdi F.Bahçe evinde Trabzonspor'u devirdi 16:57
Aboubakar için F.Bahçe yorumu! "Beşiktaş..." Aboubakar için F.Bahçe yorumu! "Beşiktaş..." 16:43
Beşiktaş'ta Dele Alli yerine forma onun! Beşiktaş'ta Dele Alli yerine forma onun! 16:19
F.Bahçe farklı kazandı F.Bahçe farklı kazandı 16:18
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 16:17