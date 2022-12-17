Sakaryaspor 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor evinde Gençlerbirliği'ni Kabongo Kassongo ve Metehan Mert'in kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin tek golünü Barış Alıcı kaydetti.

Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 25'e yükselterek 10. sırada yer aldı.

1. Lig'in dibine demir atan Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar



16. dakikada Sakaryaspor, kazandığı köşe vuruşunun devamındaki atakta Kabongo Kasongo ile golü buldu. 1-0



26. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Oleksandır Bieliaiev'in pasıyla buluşan Barış Alıcı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1



41. dakikada Gençlerbirliği'nde Bieliaiev sağ çaprazdan yaptığı vuruş auta çıktı.



52. dakikada Hurşit Taşçı'nın ceza sahası içerisinden vurduğu top kaleciden döndü.



71. dakikada Burak Süleyman'ın sol kanattan açtığı ortada Kasongo'nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.



79. dakikada sol kanattan atak geliştiren Sakaryaspor'da Hurşit Taşçı'nın ortasında, Gençlerbirliği oyuncusu Metehan Mert, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1