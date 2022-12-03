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Gözler TFF'de

Tribün terörü nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçı için toplanacak TFF, iki takımı da hükmen yenik sayabilir, puan silme cezası da verebilir.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Gözler TFF'de

Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe- Altay maçının ardından TFF Yönetim Kurulu'nun kararı bekleniyor. TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın "Güvenlik nedeniyle maçların tamamlanamaması" başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasına göre, iki takım da hükmen yenik sayılabilir, puan silme cezası da verilebilir.

DELİLLERE GÖRE

Yönetim Kurulu, alacağı kararda, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, disiplin müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulunduracak. Daha önce PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

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