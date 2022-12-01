Holiganın ifadesi ortaya çıktı: Rastgele attım gitti

Büyük skandalların yaşandığı Göztepe- Altay karşılaşmasında maç sırasında tribünden işaret fişeğini attığı belirlenen Furkan E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Furkan E.'nin, "Pişmanım. Fişeği herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dediği öğrenildi. Ayrıca olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece derbideki olaylarla ilgili gözaltı sayısı 28'e çıktı. Soruşturma kapsamında polisin baskınları dün de sürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri patlayıcı ve yanıcı malzemelerle birlikte işaret fişeklerinin de alındığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerine baskın yaptı. İş yeri sahibi hakkında açılan adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Öte yandan Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direğiyle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. Aydın, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"ŞİDDETE HAYIR"

Altay Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol "Kentimizin, ülkemizin hak etmediği bu şiddet kültürünü, ancak hep birlikte ve topyekün mücadele ederek yok edebiliriz. Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz" dedi.