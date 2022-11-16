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TFF 1. Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:51
TFF 1. Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hakemler, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

18 Kasım Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19 Kasım Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Tarık Güldal

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır

16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20 Kasım Pazar:

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş

16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu

16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan

19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu

21 Kasım Pazartesi:

20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

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