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Denizlispor 4-3 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Denizlispor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 4-3 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 30'uncu dakikalarda Ömer Şişmanoğlu, 47 ve 52'nci dakikalarda Mustafa Çeçenoğlu attı. Tuzlaspor'un gollerini 8'inci dakikada Cisse, 35'inci dakikada Bünyamin ve 80'inci dakikada penaltıdan Adeniyi kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 16:01
Denizlispor 4-3 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altaş Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de ilk galibiyetini teknik direktör Giray Bulak yönetiminde çıktığı ilk maçta Tuzlaspor'u yenerek aldı: 4-3.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini ilki penaltıdan 5 ve 30'uncu dakikalarda Ömer Şişmanoğlu, 47 ve 52'nci dakikalarda Mustafa Çeçenoğlu attı. Düelloda konuk ekibe 8'inci dakikada Cisse, 35'inci dakikada Bünyamin ve 80'inci dakikada penaltıdan Adeniyi'nin golleri yetmedi. Kulüpte 17 yıl sonra teknik direktörlük görevine dönen Giray Bulak yönetiminde bu sezon ilk kez kazanan Denizlispor, son sıradan kurtulamasa da puanını 5 yaparak yarışta umutlandı.

4'üncü dakikada Denizlispyor VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Taçtan gelen topta Tuzlaspor ceza sahasında İsmail topa koluyla müdahale etti. Hakem Adem Cinek, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltıyı verdi. Penaltıyı 5'inci dakikada gole çeviren Ömer Şişmanoğlu takımını öne geçirdi: 1-0.

8'inci dakikada skor eşitlendi. Denizlispor defansından seken topu Adeniyi ceza sahası sol çaprazından Cisse'nin önüne çıkardı, Cisse gelişine vurup kaleci Hüseyin'i avladı: 1-1.

30'uncu dakikada ev sahibi yine Ömer Şişmanoğlu'yla öne geçti. Berkant'ın savunmadan dönen şutunu ceza sahası çizgisinde önünde bulan Ömer, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.

35'inci dakikada skora tekrar eşitlik geldi. Adeniyi'nin yine ceza alanının solundan ortasına Bünyamin penaltı noktası üzerinden düzeltip vurdu: 2-2.

İlk yarı bu skorla bitti.

47'nci dakikada Denizlispor gol düellosunda tekrar üstünlüğü yakaladı. Mustafa Çeçenoğlu, sağ kanatta kaleye yaklaşık 25 metre mesafede aldığı topu sol ayağıyla müthiş bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 3-2.

51'inci dakikada konuk ekipten Yahaya'nın şutu direkten döndü.

52'nci dakikada fark 2'ye çıktı. İkinci yarının başında takımını öne geçiren Mustafa Çeçenoğlu, Djedje'nin pasıyla çalımlarla ceza sahasına girip kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.

79'uncu dakikada Tuzlaspor penaltı kazandı. Muhammed Gönülaçar ceza sahasında Bünyamin'i düşürdünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Adeniyi, 80'inci dakikada kullandığı atışı gole çevirip farkı 1'e indirdi: 4-3.

Maç başka gol olmayınca 4-3 sonuçlandı.

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