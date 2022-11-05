Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 12. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği - CANLI İZLE