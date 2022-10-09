Bodrum'dan tarihi bozgun

Spor Toto 1. Lig'de liderlik mücadelesi veren Bodrumspor, evinde Sakaryaspor'a patladı. Son üç maçında kazanamayan yeşil-beyazlılar, 19'da Kenan'la öne geçti. 26. dakikada bir kez daha sahne alan Kenan, durumu 2-0'a getirdi. 36'da farkı üçe çıkartan Samet, devrenin skorunu belirledi: 3-0.

KAPANIŞ SAMET'TEN

Bodrumspor'un tecrübeli golcüsü Jahovic, 58'inci dakikada durumu 4-0'a getirirken, son sözü 90+3'te yine Samet söyledi. Galibiyet özlemine gol şov yaparak son veren Bodrumspor bu zaferle puanını 14'e çıkarttı ve zirveye yaklaştı. Dış sahada üst üste 3. kez kaybeden Sakaryaspor ise 12 puanda kaldı.

'HER ŞEYİ DOĞRU YAPTIK'

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, oyuncuların istediği her şeyi doğru yaparak kazandıklarını söyledi. Taşdemir, "Rakip analizinde söylediğimiz her şeyi uyguladık. Kapatmaları yapıp doğru pozisyonları da yakaladık. Yakaladıklarımızı değerlendirdik. Çok güzel de bir galibiyet aldık o yüzden de mutluyum" diye konuştu.