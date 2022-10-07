Haberler TFF 1.Lig Adanaspor-Bandırmaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adanaspor-Bandırmaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Adanaspor ile Bandırmaspor ile Spor Toto 1.Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 22:40
Adanaspor-Bandırmaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor sahasında Bandırmaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki ekibin karşılıklı attığı 1-1'lik skorla berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Burak Çoban'ın pasında Jallow, kaleci Gkalios ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

25. dakikada Berkan'ın pasıyla topla buluşan Sedat Şahintürk ceza alanına girmeden sert vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin kornere çeldi.

29. dakikada Berkan'ın sağ taraftan ortasında Sedat Şahintürk'ün kaleci Hasan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

47. dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

50. dakikada Jallow'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Ahmethan yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Yeşil topu filelerle yolladı. 1-1

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