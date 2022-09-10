Haberler TFF 1.Lig SPOR TOTO 1.LİG HABERLERİ | Göztepe'de Turgay Altay dönemi sona erdi!

SPOR TOTO 1.LİG HABERLERİ | Göztepe'de Turgay Altay dönemi sona erdi!

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay ile yolların ayrıldığı açıklandı. İzmir ekibi yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Turgay Altay’a görev süresi boyunca sergilediği çalışmalarından ve kendini takımımıza adamasından ötürü teşekkür eder, devam eden profesyonel ve özel hayatında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 17:49
SPOR TOTO 1.LİG HABERLERİ | Göztepe'de Turgay Altay dönemi sona erdi!

Göztepe, ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Turgay Altay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabilen Göztepe, Teknik Direktör Turgay Altay'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Turgay Altay'a görev süresi boyunca sergilediği çalışmalarından ve kendini takımımıza adamasından ötürü teşekkür eder, devam eden profesyonel ve özel hayatında başarılar diler. Kulübümüz, takımımızı ileri seviyeye taşıyacak doğru teknik direktörü belirlemek için gerekli çalışmalara başlayacaktır. Yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar takımımız, Kulübümüzün yardımcı antrenörleri tarafından çalıştırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

DİĞER
ATV’nin merakla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın yayın tarihi belli oldu!
Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayaline ulaşıyor! İspanya devine gidiyor
Beşiktaşlı yıldız sezon sonu ayrılacağını açıkladı
Ergin Ataman'dan açıklama! "En duygusal mağlubiyet..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bandırma pes etmedi!
Sakaryaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor maçında yürekler ağza geldi! Kocaelispor maçında yürekler ağza geldi! 17:58
Toprak Razgatlıoğlu 11. oldu Toprak Razgatlıoğlu 11. oldu 17:50
Göz-Göz'de Turgay Altay dönemi sona erdi! Göz-Göz'de Turgay Altay dönemi sona erdi! 17:49
Formula 1 İtalya Grand Prix ne zaman, saat kaçta? Formula 1 İtalya Grand Prix ne zaman, saat kaçta? 17:30
G.Saray 2 eksikle K.Paşa deplasmanında! Icardi... G.Saray 2 eksikle K.Paşa deplasmanında! Icardi... 17:17
Valencia Vallecano deplasmanından çıkamadı! Valencia Vallecano deplasmanından çıkamadı! 17:06
Daha Eski
F1'de Albon'un yerine De Vries yarışacak F1'de Albon'un yerine De Vries yarışacak 16:52
Pjanic'ten flaş Rusya kararı! Pjanic'ten flaş Rusya kararı! 16:49
Fenerbahçe'den Hazard'a transfer teklifi! Cevabı... Fenerbahçe'den Hazard'a transfer teklifi! Cevabı... 16:41
Omar transfer teklifini reddetti! Savaş... Omar transfer teklifini reddetti! Savaş... 16:15
Konyaspor - Hatayspor | CANLI Konyaspor - Hatayspor | CANLI 16:13
Mete Gazoz'a 'Fair Play' ödülü verildi Mete Gazoz'a 'Fair Play' ödülü verildi 16:00