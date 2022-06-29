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Sakaryaspor transfere doymuyor

7 isme imza attırarak transferin flaş takımı olan yeşil-siyahlılarda yönetimin son hedefinin Owusu Kwabena olduğu öğrenildi. Ganalı forvet için kulübü Qarabağ’la görüşülüyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Sakaryaspor transfere doymuyor

2. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'de mücadele hakkı kazanan Sakaryaspor'da kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor. Teknik direktör İlker Püren'in raporu doğrultusunda Odise Roshi, Kabongo Kasongo, Michal Nalepa, İsaac Donkor, İsmail Erdoğan, Cihan Topaloğlu ve Hakan Yavuz'a imza attıran yeşil-siyahlılarda bir skorer santrfor takviyesi daha planlanıyor. Yönetimin elinde 2-3 isimlik bir liste bulunduğu belirtilirken ilk hedefin Owusu Kwabena olduğu öğrenildi.

Ankaragücü'nde 10 gol attı

25 yaşındaki forvet, İspanya alt liglerinde ter döktükten sonra 300 bin euro karşılığında Azerbaycan'ın Qarabağ takımına transfer olmuş, geçen yılı Ankaragücü'nde geçirmişti. Sezonu 10 golle tamamlayan Owusu için kulübü Qarabağ'a hem kiralık, hem de bonservis ücretli iki farklı teklif yapıldığı iddia ediliyor. Sakaryaspor yönetimi Ganalı yıldızın kulübüyle anlaşma sağlanamaması halinde ligi yakından bilen, tecrübeli bir forvetle temasa geçecek.

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