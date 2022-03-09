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Spor Toto 1.Lig Haberleri: Kocaelispor'da mutlak hedef galibiyet

Spor Toto 1.Lig'de Keçiörengücü galibiyetiyle moral bulan Kocaelispor, mutlak galibiyet parolasıyla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bu maçta da galip gelerek seri yakalamak isteyen Körfez, küme düşme potasından uzaklaşmanın peşinde. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 16:42
Spor Toto 1.Lig Haberleri: Kocaelispor'da mutlak hedef galibiyet

Ligdeki son maçında Keçiörengücü'nü mağlup eden Kocaelispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-siyahlılar galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Kocaelispor, hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmaya Keçiörengücü'nden aldığı 3 puanın moraliyle hazırlanırken galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Körfez ekibinde hafta başından beri rahatsızlandığı için antrenmanlara katılamayan Dino Ndlovu bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı süren Atila Turan takımdan ayrı çalışırken sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Berkay Dabanlı antrenmanda yer almadı.

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