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Boğalar coştu

İstanbulspor, Balıkesir engelini Muammer, Topalli ve İbrahim’in golleriyle geçmesini bildi. Ev sahibinin tek sayısı Halil’den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Boğalar coştu

Geçtiğimiz hafta Boluspor karşısında şok bir yenilgi alan İstanbulspor, Balıkesirspor deplasmanında kendine geldi. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede perdeyi 48'de Muharrem açtı: 1-0. 66'da sahne alan Topalli aradaki farkı ikiye çıkarttı: 2-0. 72. dakikada hakem Murat Erdoğan, İstanbulspor lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen İbrahim Yılmaz, skoru 3-0'a getiren isim oldu. Balıkesirspor'da 76'da İbrahim Halil Çolak maçın skorunu belirledi: 3-1. Karşılaşmanın 79. dakikasında Doğa İşeri, gördüğü kırmızı kartla Balıkesirspor'u 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla geçtiğimiz hafta aldığı Boluspor yenilgisinin yaralarını saran İstanbulspor, 42 puana yükseldi ve play-off potasındaki yerini korumayı başardı.

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