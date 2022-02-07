Ban-Ban’dan korkulur

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışının içinde bulunan Bandırmaspor, haftaya liderlik koltuğunda giren Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. 32. dakikada boşta kolan topla buluşan Keny, sağ ayağının içiyle harika bir vuruş yaparak topu kalecinin uzanamayacağı sol üst köşeye gönderdi: 1-0. 60'da Guido Koçer'in yerde kalmasının ardından Bandırma frikik kazandı. Kerim Avcı, frikikten nefis bir gol atmayı başardı: 2-0.
'KAZANMAYI HAK ETTİK'
Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Ligin lideriyle karşılaştık. Verilen arada çok iyi çalıştık. Maçın başından sonuna kadar üstündük. Kazandığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu