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Ban-Ban’dan korkulur

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışının içinde bulunan Bandırmaspor, haftaya liderlik koltuğunda giren Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Ban-Ban’dan korkulur
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışının içinde bulunan Bandırmaspor, haftaya liderlik koltuğunda giren Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. 32. dakikada boşta kolan topla buluşan Keny, sağ ayağının içiyle harika bir vuruş yaparak topu kalecinin uzanamayacağı sol üst köşeye gönderdi: 1-0. 60'da Guido Koçer'in yerde kalmasının ardından Bandırma frikik kazandı. Kerim Avcı, frikikten nefis bir gol atmayı başardı: 2-0.

'KAZANMAYI HAK ETTİK'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Ligin lideriyle karşılaştık. Verilen arada çok iyi çalıştık. Maçın başından sonuna kadar üstündük. Kazandığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu
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