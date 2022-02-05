Gözü zirvede

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, tek hedefin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Bu anlamda bir kadro yapılanması içine girdiklerini belirten Dalcı, "Tek hedef ve amacımız var, bulunduğumuz bu ligden Ankaragücü'nü tekrar Süper Lig'e çıkarmak" diye konuştu. Transfer tahtalarının kapalı olduğunu hatırlatan Dalcı, "Nadir Çiftçi'nin gittiğini düşünürsek, Eren Derdiyok'u desteklemek adına bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Transfer tahtası açılmazsa da sorun değil. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu şekilde de ligi istediğimiz şekilde bitirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği maçıyla ilgili de konuşan tecrübeli hoca, en iyi şekilde hazırlanarak derbiden alınlarının akıyla çıkacaklarını belirtti.