Haberler TFF 1.Lig Gözü zirvede

Gözü zirvede

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Tek hedef ve amacımız bu ligden takımı Süper Lig’e çıkarmak” diyerek iddiasını ortaya koydu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Gözü zirvede

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, tek hedefin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Bu anlamda bir kadro yapılanması içine girdiklerini belirten Dalcı, "Tek hedef ve amacımız var, bulunduğumuz bu ligden Ankaragücü'nü tekrar Süper Lig'e çıkarmak" diye konuştu. Transfer tahtalarının kapalı olduğunu hatırlatan Dalcı, "Nadir Çiftçi'nin gittiğini düşünürsek, Eren Derdiyok'u desteklemek adına bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Transfer tahtası açılmazsa da sorun değil. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu şekilde de ligi istediğimiz şekilde bitirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği maçıyla ilgili de konuşan tecrübeli hoca, en iyi şekilde hazırlanarak derbiden alınlarının akıyla çıkacaklarını belirtti.

DİĞER
Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig ara transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman?
Sapık kabusu yaşayan Ayça Ayşin Turan ve Serenay Sarıkaya'ya için pehlivanlı önlem!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor