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Boluspor Fenerbahçe’den Bartu Kulbilge’yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki kalecisi Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı. Boluspor, genç filebekçi ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 17:40
Boluspor Fenerbahçe’den Bartu Kulbilge’yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki kaleci Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'de forma giyen genç file bekçisi Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çengelköy altyapısında futbola başlayan Kulbilge, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olarak U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptıktan sonra 2020-2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Serdar Kulbilge'nin oğlu olan Bartu, sarı-lacivertlilerde A Takım ile antrenmanlara çıkıyordu.

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