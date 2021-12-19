Bursaspor Bandırmaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Bursaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Matej Pucko'nun 71. dakikada attığı gol sonucu Bandırmaspor sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Massimo Bruno'nun uzaktan denediği şut, kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

18. dakikada İsmail Yüksek'in uzaktan sert şutu kalenin üstünde auta çıktı.

42. dakikada Luka Capan ceza sahası içinde topla buluştu. Capan'ın vuruşunu Bandırmaspor defansı son anda engelledi.

43. dakikada Philippe Paulin Keny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Erhan Erentürk pozisyonda başarılı olan taraf oldu.

48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Avcı'nın, kaleye gönderdiği sert şut yandan auta gitti.

69. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, tek vuruşla golü aradı. Ancak top kalecinin ellerinde kaldı.

71. dakikada Matej Pucko, ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde buldu ve çok rahat bir pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada Elton Acolatse, sağ kanattan ceza sahasına sarktı, sert vuruşunu kaleci Gökhan Değirmenci zor çeldi.