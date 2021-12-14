Manisa FK - Keçiörengücü: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Suat Güz
MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 45 Ahmet Kesim), Landre, Veli Çetin, Özgür Çek (Dk. 74 Anıl Koç), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 46 Sousa), Gakpa, Tabekou, Diallo, Okan Eken (Dk. 56 Kemal Rüzgar)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Hüseyin Yılmaz, Ogün Bayrak (Dk. 83 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Ackah, Uğur Utlu, Djibrila (Dk. 69 Taşkın Çalış), Vusal Iskandarlı (Dk. 80 Hamza Gür), Olawoyin, Eze
GOLLER: Dk. 57 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Dk. 21 Ackah, Dk. 62 Hüseyin Yılmaz, Dk. 88 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Veli Çetin, Dk. 57 Mehmet Yılmaz, Dk. 58 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK)