Haberler TFF 1.Lig Manisa FK - Keçiörengücü: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manisa FK - Keçiörengücü: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelen Manisa FK ile Keçiörengücü, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Manisa'nın golünü Gakpa (pen.) atarken, Başkent ekibinin sayısı Olawoyin'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 15:43
Manisa FK - Keçiörengücü: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Manisa'nın golünü Gakpa (pen.) atarken, Başkent ekibinin sayısı Olawoyin'den geldi.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Suat Güz

MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 45 Ahmet Kesim), Landre, Veli Çetin, Özgür Çek (Dk. 74 Anıl Koç), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 46 Sousa), Gakpa, Tabekou, Diallo, Okan Eken (Dk. 56 Kemal Rüzgar)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Hüseyin Yılmaz, Ogün Bayrak (Dk. 83 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Ackah, Uğur Utlu, Djibrila (Dk. 69 Taşkın Çalış), Vusal Iskandarlı (Dk. 80 Hamza Gür), Olawoyin, Eze

GOLLER: Dk. 57 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Ackah, Dk. 62 Hüseyin Yılmaz, Dk. 88 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Veli Çetin, Dk. 57 Mehmet Yılmaz, Dk. 58 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK)

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