Zirvede darbe

Spor Toto 1. Lig'de zirve yine değişti... Milli maç arasına lider giren Ankaragücü, Adanaspor deplasmanında adeta kendi ayağına sıktı ve koltuğu bıraktı. İlk yarısı golsüz biten maçın 57. dakikasında Sinan Osmanoğlu ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı ve Adanaspor 1-0 öne geçerken Karacic kalesinde duvar ördü.



KARACIC DEVLEŞTİ

Ankaragücü, hiç olmazsa 1 puan için yüklenirken, 90+2'de bir penaltı kazandı. 2 dakika sonra topun başına gelen Nadir Çiftçi, kaleci Karacic'e takılınca takımının yenilgisini perçinlendi. Başkent temsilcisi, bir maçı eksik olan Ümraniyespor'a averajla liderlik koltuğunu teslim etmiş oldu.