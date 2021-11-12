TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den haberler

BAL-KES'TE İKİ ADAY

İsmet Kamak ile yollarını ayıran Balıkesirspor'da teknik direktör arayışı hızlandı. Şu ana kadar 15 hocayla görüştüklerini ifade eden Başkan Özgür Yılmaz, 2 aday üzerinde durduklarını ve kısa sürede imzaların atılacağını söyledi.

'ÖZKAHYA DÖNMELİ'

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Halis Özkahya'ya sahip çıktı. Sözeri, "Hakemliği bırakması bizi üzdü. Kararını yeniden gözden geçirmesini istiyorum. Özkahya gibi hakemlerin bu camiada olması gerekir" dedi.

BURAK: HAYALİM BARCELONA

Altınordu'dan Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, Avrupa'nın büyük kulüplerine gitmek istediğini söyledi. Burak, "Barcelona hayalim var. Küçüklüğümden beri Barcelona'yı izliyorum ve Lionel Messi hayranıyım" dedi.

TİMSAH'TA ADANUR İSYAN ETTİ

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, eleştirilere sert yanıt verdi: "Bu kulüpten yüz milyonlarca euro çalındı. Elektriği, suyu, doğalgazı kesildi. Maaş verilmedi, futbolcular bildiriler yayınladı. Tamamı 5 ay önce oldu, el insaf."