Balıkesirspor Bursaspor 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Balıkesirspor'la karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele, Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 29. dakikada Namik Alaskarov ve 81. dakikada Batuhan Kör'den geldi. Balıkesirspor'da Cumali Bişi 90+4'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle birlikte çıkışa geçen Bursaspor, bu sezon ilk kez üst üste 2 maçı kazandı. Balıkesirspor ise bu karşılaşmayla kötü seriyi sürdürdü ve ligdeki son 4 maçından mağlup ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Bursaspor, puanını 11'e yükselterek 10. sıraya yerleşti. Balıkesirspor ise 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.