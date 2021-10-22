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Ankaragücü Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor... 10. haftanın açılış gününde Ankaragücü, sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Zorlu maç öncesi başkent temsilcisi ligde namağlup şekilde 21 puanda, konuk ekip ise 9 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki, Ankaragücü-Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 13:43
Ankaragücü Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankaragücü, sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Manisa ekibinde Serkan Özbalta'yla yolların ayrılması sonrası göreve getirilen teknik direktör Naci Şensoy, yalnızca Adanaspor maçında sahaya çıktıktan sonra ağır yenilgi nedeniyle gönderilmişti.

Siyah-beyazlılarda hafta içinde Şensoy'un yerine sözleşme imzalanan teknik direktör Turgay Altay, takımıyla ilk maçına Ankaragücü önünde çıkacak. Manisa'da Adanaspor randevusu sonrası yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Andre Sousa, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar forma giymeyecek.

ANKARAGÜCÜ-ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü'nün sahasında Manisa FK'yı ağırlayacağı maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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