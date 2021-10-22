Ankaragücü Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankaragücü, sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Manisa ekibinde Serkan Özbalta'yla yolların ayrılması sonrası göreve getirilen teknik direktör Naci Şensoy, yalnızca Adanaspor maçında sahaya çıktıktan sonra ağır yenilgi nedeniyle gönderilmişti.
Siyah-beyazlılarda hafta içinde Şensoy'un yerine sözleşme imzalanan teknik direktör Turgay Altay, takımıyla ilk maçına Ankaragücü önünde çıkacak. Manisa'da Adanaspor randevusu sonrası yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Andre Sousa, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar forma giymeyecek.
ANKARAGÜCÜ-ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü'nün sahasında Manisa FK'yı ağırlayacağı maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.