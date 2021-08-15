Timsah şov yaptı

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bursaspor, transferlerini arka arkaya açıkladı. Şov yapan yeşil- beyazlı takım, anlaştığı o yuncuları bir bir resmiyete dökmeye başladı. Timsah ilk olarak Gana asıllı Alman futbolcu Reagy Ofosu'yu renklerine bağladığını duyurdu. Geçen sezon Universitatea Craiova'da kanat oyuncusu olarak görev yapan 30 yaşındaki futbolcu için video paylaşıldı. "Ailemize Hoş Geldin Ofosu" denildi. BİR başka yeni transfer de genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek oldu. 22 yaşındaki oyuncu ile ilgili "Transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadesi kullanıldı. Duyurulan son isimse Namiq Alasgarov oldu. Uzun süredir görüşülen Azerbaycanlı oyuncunun, Bursaspor'da başarılı bir kariyer geçirmesi dileğinde bulunudldu. Kariyeri boyunca 195 maçta forma giyen orta alan oyuncusu, 40 gol ve 17 asistiyle dikkat çekti.