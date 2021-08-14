Balıkesirspor - Boluspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor, sahasında Boluspor'u ağırladı.



Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Balıkesirspor 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Balıkesirspor 54. dakikada Anıl Taşdemir'in golüyle öne geçti. Golün ardından Boluspor maça ağırlığını koymasına ve topa sahip olan taraf olmasına rağmen aradığı golü bulamadı ve Balıkesirspor sahadan 1-0'lık üstünlükle ağırladı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert Bulut

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cemal Kızılateş (Dk. 89 Emirhan Çakır), Anıl Taşdemir (Dk. 83 Muhammed Ali Doğan), Bezjak, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk.77 Birol Parlak), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 83 Berkay Aykurt), Cumali Bişi

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 86 Mehmet Zahit Çınar), Fethi Özer, Tugay Kaçar, Eray Ataseven, Bregu, Kasongo, Emin Bayram, Arda Köksal (Dk. 58 Odah), Abdurrahman Canlı (Dk. 58 Talha Erdoğan), Erkam Reşmen (Dk. 46 Ali Keten)

Sarı Kartlar: Dk. 63 Hüseyin Karabey, Dk. 68 Oğuz Han Aynaoğlu, Dk. 90 Sedat Dursun (Balıkesirspor),

Goller: Dk. 54 Anıl Taşdemir (Balıkesirspor)

BALIKESİR (AA)- TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0 yendi.