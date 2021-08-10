Roshi Yarenler’de

Yeni sezona hazırlanan Boluspor, kadrosunu Arnavut Milli Takımında da forma giyen Odise Roshi'yle güçlendirdi. Kırmızı- beyazlılar, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Arnavutluk doğumlu olan Roshi, FK Apolonia altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Flamurtari FC, Köln, FSV Frankfurt, HNK Rijeka, Diosgyori VTK ve Akhmat Grozny takımlarının formalarını giydi. Profesyonel kariyerinde 278 maça çıkan Arnavut futbolcu, 20 kez Bundesliga'da mücadele etti. Odise Roshi, 59 kez Arnavutluk A Milli Takımında görev yaparken, 5 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon ise Akhmat Grozny ve Diosgyori VTK takımlarıyla 18 maça çıkan tecrübeli oyuncu, rakip ağları 2 kez havalandırdı.