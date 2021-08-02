Timsah coştu!

İlk olarak Hasan Ayaroğlu'yla anlaşma sağlayan yeşil-beyazlılar, savunmaya da ilk hamlesini yaptı. Timsah, Hırvat stoper Luka Capan'la anlaşma sağlayarak ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Hırvat ekibi Rijeka'da oynayan ve sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün Türkiye'de olacağı bildirildi. Capan'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Son dört sezon Rijeka'da forma giyen Capan, geçen sezon 31 maçta, 1 gol ve 1 asist üretti.



İLK KEZ ÜLKE DIŞINA ÇIKIYOR

Dinamo Zagreb'in altyapısında yetişen 26 yaşındaki savunmacı, daha sonra ülkesinde Rijeka ve Lokomotiva Zagreb formaları giydi. Kariyerinde 181 karşılaşmada görev yapan Capan, 8 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu. Hırvatistan Milli Takımı'yla ise U21 yaş kategorisinde 7 maçta boy gösteren savunmacı, ilk kez ülkesi dışında forma giyme şansı bulacak.