Lopes bombası!

Transfer girişimlerini sürdüren Samsunspor'da, ismi sır gibi saklanan golcünün Rafa Lopes olduğu öğrenildi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın, "Forvet için çok istediğimiz bir Portekizli oyuncu var. Geldiğimiz günden beri onunla alakalı çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı 29 yaşındaki forvetle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Polonya temsilcisi Legia Varşova'da oynayan santrforun, Samsunspor forması giymeye yakın olduğu belirtildi.

Kariyerinde Setubal, Boavista, Varzim, Chaves, Coimbra, Moreirense ve Omonia Lefkoşa gibi takımlarda görev yapan 1.85 metrelik golcü, geçen sezon Varşova'da 25 maçta 5 golle oynadı. Bu sezona ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 maçta 1 golle giriş yaptı. Stoper arayışlarını sürdüren Samsunspor'un, önümüzdeki hafta bu ismi açıklamayı planlıyor. Karadeniz ekibinin ayrıca sağ kanat için de takviye yapmayı planladığı bildirildi.