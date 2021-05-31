Sol açığa Çinari

TFF 1. Lig'de play-off yarı finalinde Altınordu'ya elenip Süper Lig hedefinden uzak kalan Yılport Samsunspor, yeni sezonda bu hedefini mutlak gerçekleştirmeyi hedefliyor. Transferde hata yapmak istemeyen kırmızı- beyazlılar, eksik tespit ettiği mevkiler için atağa kalktı. İlk olarak kanat transferi düşünen Karadeniz temsilcisi, rotasını Arnavutluk'a çevirdi. Samsun ekibi, listesinde yer alan Partizani'de oynayan Eraldo Çinari'yle söz kesti. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek. Genç sol açık, ligi 3. sırada bitiren Partizani'de bu sezon forma giydiği 23 maçta 8 gol, 5 asistle takımına önemli bir katkı sağladı. Kırmızı-beyazlıların önümüzdeki günlerde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.