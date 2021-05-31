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Sol açığa Çinari

Yeni sezonda mutlak ’i hedefleyen , atağa kalktı. Kırmızı-beyazlılar, ’den ’yle söz kesti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Sol açığa Çinari

. Lig'de play-off yarı finalinde 'ya elenip hedefinden uzak kalan , yeni sezonda bu hedefini mutlak gerçekleştirmeyi hedefliyor. Transferde hata yapmak istemeyen kırmızı- beyazlılar, eksik tespit ettiği mevkiler için atağa kalktı. İlk olarak kanat transferi düşünen , rotasını 'a çevirdi. ekibi, listesinde yer alan 'de oynayan 'yle söz kesti. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek. Genç sol açık, ligi 3. sırada bitiren Partizani'de bu sezon forma giydiği 23 maçta 8 gol, 5 asistle takımına önemli bir katkı sağladı. Kırmızı-beyazlıların önümüzdeki günlerde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

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