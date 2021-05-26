44 yıl sonra süper lige yükselme başarısı yakalayan Giresunspor' da şampiyonluk sevinci devam ediyor. Şampiyonlukta büyük emeği bulunan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise 44 yıl sonra Süper Lige yükselen Giresunspor'u, hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve her zaman takımına tam destek verdi. Sezon boyunca maddi ve manevi her fırsatta yeşil beyazlı takımının yanında olan Başkan Şenlikoğlu, şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.

ÇOK ZOR BİR SEZONDU

Şampiyonluğun Giresun'a çok yakıştığını ifade eden Başkan Aytekin Şenlikoğlu: "Zor bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Biz Giresunluyuz, Giresunsporluyuz. Samsun'da, İzmir'de, İstanbul'da Giresunspor neredeyse orada olduk. Her zaman takımımıza destek verdik. Bugün Giresunspor artık Süper Lig'de. Şehrimize, camiamıza hayırlı olsun. Bu şampiyonluk Giresun'a çok yakıştı. Şehrimiz Süper Lige çok renk katacak. İnanıyorum ki Giresunspor süper ligde uzun yıllar kalacak. Giresun futbol kültürü olan bir şehirdir" dedi.

HİÇ YALNIZ BIRAKMADIK

Başkan Şenlikoğlu, futbolcular ve teknik heyete yönelik açıklamasında ise: "Biz sezon içerisinde sizlerle hep bir arada olduk. Gerek kamplarda gerek antrenmanlarda. Bu şehre bu sevinci yaşattığınız için teşekkür ederim. Biz bir aile olduk. İnşallah nice başarılar yakalayacağız. Hepinizin ayağına sağlık" ifadelerini kullandı.

YOĞUN OLSAM BİLE TAKİP ETTİM

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, işlerinin yoğun olduğu zamanda bile takımının maçlarını izlediğini söyledi. Şenlikoğlu, "Sezon boyunca her maça gidemedik. Şehrimizin işlerinin yoğun olduğu dönemlerde ekran başında da olsa takımımızı destekledik. Maçlardan önce ve sonra başkanla, hocayla ve takımla iletişime geçerek moral vermeye çalıştık. Çok şükür ki bizi mahcup etmediler. Herkes terinin son damlasına kadar savaştı ve şanlı Giresun'a şampiyonluk kupasını getirmeyi başardı" şeklinde konuştu.