Alt liglerden haberler (23.05.2021)

TFF 1. Lig'e düşen BB Erzurumspor'da yeni teknik direktör için görüşmeler başladı. Mavi-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı Erkan Sözeri ile dün bir toplantı gerçekleştirdi. 55 yaşındaki hoca son olarak Bandırmaspor'un başındaydı. Geçen sezon 27 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Sözeri, bir önceki sezon Dadaşlar'da 30 maç görev yaptı.
DİYARBEKİR 'DEVAM' DEDİ
Misli.com 3. Lig'de başarılı performansı sonucu Diyarbekirspor'u şampiyon yapan Şenol Demir ile yeniden anlaşıldı. Yeşil- kırmızılılar, 50 yaşındaki çalıştırıcıyla önümüzdeki sezon için imzalar atıldı.
G.BİRLİĞİ'NE YENİ ADAY
G.Birliği'nde gözler haziran ayında yapılacak seçime çevrilirken başkanlığa yeni bir aday çıktı. Eski yönetici Arda Çakmak başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı. Şu anki Başkan Murat Cavcav'ın aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
MESANOVİC GİTTİ
Yenisezonda 1. Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da Muris Mesanovic de takımdan ayrıldı. Denizlispor'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 6 gol attı, 2 de asist yaptı. 14 futbolcunun ayrıldığı Ege ekibinde haziran ayında kongre yapılacak.
BUCASPOR'DA PARALAR ÖDENDİ
Misli.com 3. Lig'de yarın İstanbul'da oynanacak Play-Off finalinde İskenderun ile kupa mücadelesi verecek Buca'da futbolcuların alacakları tamamen kapatıldı. Buca Belediyesi tarafından sarı-lacivertli takıma 1 milyon TL şampiyonluk primi vadedildiği öğrenildi. İzmir temsilcisi dün İstanbul'a gelelerek zorlu maç önü kampa girdi.
İSKENDERUN'A KUPAYI GETİRİRİZ
Misli.com 3. Lig'de play-off finalinde Buca ile karşılaşacak İskenderun'da Başkan Hakan Bolat iddialı. Bolat, "Takımın motivasyonu üst düzeyde. Kimse bizden beklemiyordu ama finale kadar gelmeyi başardık. Benim bildiğim takım, bu kupayı İstanbul'da bırakmaz getirir" ifadesini kullandı.
TARSUS'TAN 4 YENİ TRANSFER
Misli.com 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu transfer taarruzuna erken başladı. Sarı-lacivertliler, şampiyon Eyüpspor'dan ayrılan Yasin Yener, Muharrem Doğan ve Artun Akçakın'ı renklerine bağladı. Mersin ili temsilcisinde, son imza ise, Adanaspor forması giyen Umut Sözen'le atıldı.