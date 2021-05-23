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Alt liglerden haberler (23.05.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Alt liglerden haberler (23.05.2021)
DADAŞLAR'A ERKAN SÖZERİ

. Lig'e düşen 'da yeni teknik direktör için görüşmeler başladı. Mavi-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı ile dün bir toplantı gerçekleştirdi. 55 yaşındaki hoca son olarak 'un başındaydı. Geçen sezon 27 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Sözeri, bir önceki sezon Dadaşlar'da 30 maç görev yaptı.

DİYARBEKİR 'DEVAM' DEDİ

Misli.com 3. Lig'de başarılı performansı sonucu 'u şampiyon yapan ile yeniden anlaşıldı. Yeşil- kırmızılılar, 50 yaşındaki çalıştırıcıyla önümüzdeki sezon için imzalar atıldı.

G.BİRLİĞİ'NE YENİ ADAY

G.Birliği'nde gözler haziran ayında yapılacak seçime çevrilirken başkanlığa yeni bir aday çıktı. Eski yönetici başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı. Şu anki Başkan 'ın aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

MESANOVİC GİTTİ

Yenisezonda 1. Lig'de mücadele edecek 'da de takımdan ayrıldı. Denizlispor'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 6 gol attı, 2 de asist yaptı. 14 futbolcunun ayrıldığı Ege ekibinde haziran ayında kongre yapılacak.

BUCASPOR'DA PARALAR ÖDENDİ

Misli.com 3. Lig'de yarın İstanbul'da oynanacak Play-Off finalinde İskenderun ile kupa mücadelesi verecek Buca'da futbolcuların alacakları tamamen kapatıldı. Buca Belediyesi tarafından sarı-lacivertli takıma 1 milyon TL şampiyonluk primi vadedildiği öğrenildi. İzmir temsilcisi dün İstanbul'a gelelerek zorlu maç önü kampa girdi.

İSKENDERUN'A KUPAYI GETİRİRİZ

Misli.com 3. Lig'de play-off finalinde Buca ile karşılaşacak İskenderun'da Başkan iddialı. Bolat, "Takımın motivasyonu üst düzeyde. Kimse bizden beklemiyordu ama finale kadar gelmeyi başardık. Benim bildiğim takım, bu kupayı İstanbul'da bırakmaz getirir" ifadesini kullandı.

TARSUS'TAN 4 YENİ TRANSFER

Misli.com 2. Lig ekibi transfer taarruzuna erken başladı. Sarı-lacivertliler, şampiyon Eyüpspor'dan ayrılan , ve 'ı renklerine bağladı. Mersin ili temsilcisinde, son imza ise, Adanaspor forması giyen Umut Sözen'le atıldı.

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